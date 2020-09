Justiz : Ein Besuch bei der Polizei als Alibi

Trier Prozess um Überfälle in Trier: Mögliche Mittäter hatten das Wort.

Knapp ein Dutzend Zeugen und immer noch keine Klarheit. Beim dritten Prozesstag um Überfälle auf einen Supermarkt und einen Baumarkt hatten nun auch die mutmaßlichen Mittäter das Wort. Die beiden Zeugen werden in einigen Wochen die Position im Gerichtssaal wechseln, da sie sich so wie die Angeklagten S. und Y. ebenfalls vor Gericht verantworten müssen.

Die beiden Männer in Handschellen vorgeführten R. und B. hatten die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge bezüglich der beiden Überfalle zu schildern. Während R. – er soll der Ideengeber für den Überfall auf den Hornbach-Baumarkt gewesen sein – schwieg, war der ebenfalls in Untersuchungshaft sitzende B. weitaus gesprächiger. Er gab freimütig zu, an beiden Taten beteiligt gewesen zu sein. Es sei jedoch vielmehr so gewesen, dass der Angeklagte ebenfalls den Überfall auf den Nahkauf in der Brückenstraße gewollt habe. S. habe die dabei benutzte Schreckschusspistole mitgebracht.