Familienhilfe : Von „Pubertieren“ und Trotzphasen

Trier (red) In diesen besonderen Zeiten sind die Herausforderungen im Familienalltag anspruchsvoll. Die Familienbildungsstätte Trier bietet für Eltern mit Kindern in der Pubertät am Mittwoch, 28. Oktober, die Veranstaltung Familienkonferenz an, in der praktische Handlungsansätze für den Familienalltag besprochen werden.

In der Veranstaltung „Soviel Freude, soviel Wut“ am Donnerstag, 3. Dezember, werden Eltern mit Kindern in der Trotzphase (zwei bis fünf Jahren) angesprochen.

Wie Eltern das Selbstbewusstsein ihrer Kinder stärken können, erfahren sie am Dienstag, 17. November, in der Veranstaltung „Einzigartig und selbstbewusst – Stark für das Leben“.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich.