Unfall auf der A 602 - Rettungshubschrauber bringt Verletzten in Klinik

Trier Bei einem Unfall auf der Autobahn 602 in Richtung Trier ist am Nachmittag ein Mensch verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich laut eines Sprechers des Polizeipräsidiums Trier vor der Tagesbaustelle auf der BAB 602 in Fahrtrichtung Trier. An dem Auffahrunfall waren vier Autos beteiligt. Ein Mensch wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.