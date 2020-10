Seminar : Seminar des Seniorenbüros Trier: Handy und Tablet richtig bedienen

Trier Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Seniorenbüro Trier im Rahmen seines Projekts „Digital Kompass“ weitere Kurse an. Für Senioren, die ein I-Phone oder I-Pad von Apple besitzen, gibt es Kurse mit jeweils drei Terminen.

Ein Kurs am Vormittag beginnt am Mittwoch, 4. November (Folgetermine 11. und 18. November), von 9.30 bis 11.45 Uhr. Ein zusätzliches Angebot gibt es am Nachmittag: Die Termine sind donnerstags, 5., 12., 19. November, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr.