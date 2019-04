später lesen Party SWR1 Night Fever Party in Kenn Teilen

„Le Freak”, „Ain’t Nobody” oder „That’s The Way (I Like It)“ und noch viele Hits mehr laden zum Abtanzen ein. Der Angelclub 1975 Kenn präsentiert am Samstag, 27. April, die SWR1 Night Fever Party. red