Pandemie : Regionale Krankenhäuser halten an Corona-Besucherregeln fest - Kein Verzicht auf Tests möglich

Regionale Krankenhäuser halten an Corona-Besucherregeln fest - Kein Verzicht auf Tests möglich

Die Krankenhäuser sehen keine Möglichkeit, ihre Corona-Regeln zu lockern. Laut einer gemeinsamen Erklärung sind Erleichterungen bei der Besucherregelung derzeit nicht möglich.

Die Corona-Infektionszahlen von Personal und Patienten in den Krankenhäusern der Region sind weiterhin hoch und steigen noch. Die Vertreter der Krankenhäuser in Trier, Bitburg, Daun, Hermeskeil, Prüm, Saarburg und Wittlich sehen angesichts der anhaltenden Belastung im Krankenhausbetrieb von einer Lockerung der Besucherregelung ab. Vor allem ist derzeit in den Krankenhäusern der Zugang nur mit einem negativen Corona-Test von einem Testzentrum möglich.