Konzert : Besinnliche Feierstunde

Foto: Trierer Sängerknaben

Trier (red) Die Trierer Sängerknaben gestalten an Heiligabend, 16 Uhr, zusammen mit Instrumentalisten des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier sowie Klauspeter Bungert an der Orgel ihre traditionelle musikalische Feierstunde in der Kloster- und Krankenhauskirche der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf in Trier.

Dargeboten werden bekannte Weisen zur Weihnacht für fünf- bis sechsstimmigen Gesamtchor in traditionell und neu verfassten Sätzen. Der Eintritt ist frei.