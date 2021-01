Pandemie : Vier Corona-Tote und 39 Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg

Vier Corona-Tote und 39 Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg

Trier/Saarburg Vier weitere ältere Patienten sind laut Gesundheitsamt Trier-Saarburg im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mehr als die Hälfte der bislang im Rahmen der Pandemie gestorbenen Menschen stammen aus Seniorenheimen. Die Behörde meldet zudem 39 neue Infektionen und eine erhöhte Gesamtzahl von aktuell Infizierten.

Auf Anfrage von volksfreund.de teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung mit, dass Seniorenheime etwas mehr als die Hälfte der 72 Todesfälle, nämlich 38, zu verzeichnen haben. Von den zusammen neun Corona-Todesfällen am Mittwoch (fünf) und Donnerstag (vier) stammen sechs aus Seniorenheimen.

Am Donnerstag wurden insgesamt 39 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 23 aus dem Landkreis und 16 aus der Stadt Trier. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier bei 62,8 und im Landkreis bei 73,6 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern.