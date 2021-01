Kriminalität : Einbrecher scheitern in der Silvesternacht in Osburg

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Osburg Beim Versuch in ein Haus in Osburg einzubrechen, scheiterten die Täter in der Silvesternacht

Bereits in der Silvesternacht ist es an einem Haus an der Ortsrandlage von Osburg zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Hauseigentümer waren im Kurzurlaub. Unbekannte Täter hatten versucht, die Haustür zu dem Einfamilienhaus mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Der Versuch ist aus bislang unbekannten Gründen gescheitert, so dass lediglich die Tür beschädigt wurde.