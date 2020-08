Gesundheit : Vier weitere Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg

Vier weitere Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg

Trier Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung wurden am Donnerstag vier weitere Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Erreger gemeldet; einer aus der Stadt Trier und drei aus dem Landkreis.

Vier Patienten befinden sich unverändert in stationärer Behandlung. Damit steigt die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen auf 430 (272 Landkreis und 158 Stadt Trier).Der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt aktuell bei 6,0 und in der Stadt Trier bei 18,0.Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg appelliert an alle Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten die Quarantänepflicht einzuhalten, sich unmittelbar nach Rückkehr testen zu lassen und bis zur Mitteilung des Testergebnisses zu Hause zu bleiben.