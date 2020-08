Landtagswahl 2021 : Grüne in Stadt und Kreis einigen sich auf Kandidatin

Grüne in Stadt und Kreis einigen sich auf Kandidatin

Trier/Oberemmel Jahrelang waren sich die Grünen in Stadt und Landkreis vor Wahlen uneins, wer aus der Region die Unterstützung für einen vorderen Listenplatz auf der jeweiligen Landesliste der Partei erhalten soll. Vor der Landtagswahl im Frühjahr 2021 herrscht nun erstmals Übereinstimmung.

Der grüne Kreisverband Trier-Saarburg hat bei der jüngsten Mitgliederversammlung in Oberemmel dafür gestimmt, dass die Trierer Spitzenkandidatin Anja Reinermann-Matatko unterstützt werden soll. Die 39-Jährige kann beim der Landesdelegiertenversammlung am Wochenende in Idar-Oberstein, bei der die Landesliste aufgestellt wird, daher nicht nur mit dem Votum der Vertreter ihres Stadtverbandes rechnen, sondern auch mit dem der Landkreis-Grünen.