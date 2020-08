Zeugen geben Polizei Hinweis : Cannabis-Plantage im Trierer Land entdeckt

Franzenheim/Trier 15 bis 20 Marihuana-Pflanzen sollten in einem Waldgebiet bei Franzenheim (Kreis Trier-Saarburg) stehen, meldeten Zeugen der Polizeiinspektion Trier, die daraufhin vor Ort nachforschte.

Tatsächlich fanden die Beamten in dem Wald solche illegal angebauten Pflanzen in einer Höhe von 1,60 bis 1,80 Meter, an Holzpflöcken befestigt. Allerdings waren nur noch fünf Stück übrig.