Blaulicht : Plötzlicher Gegenverkehr zwischen Trier-Irsch und Olewig: Autofahrer landet in Leitplanke

Plötzlicher Gegenverkehr zwischen Trier-Irsch und Olewig: Autofahrer landet in Leitplanke

Trier Am späten Donnerstagabend meldeten sich Passanten aus Trier bei der Polizei: Zwischen Olewig und Irsch stehe ein Auto auf dem Radweg, das stark beschädigt ist. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Was passiert ist.

Am Donnerstagabend, gegen 22:15 Uhr meldeten Zeugen ein verunfalltes Auto auf der L143 zwischen den beiden Trierer Stadtteilen Olewig und Irsch, teilt die Polizei mit. Sie hatten das Auto auf einem Fahrradweg rechts neben der Fahrbahn mit erheblichen Beschädigungen stehen sehen.

Am Unfallort fanden die Polizeibeamten den verunfallten Wagen sowie den dazugehörige Fahrer vor. Dieser gab an, dass ihm in einer Rechtskurve, ein anderes Auto auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei.