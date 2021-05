Denkmal : Für die Innensanierung der Trierer Welschnonnenkirche fehlen noch 28 000 Euro

Trier Der Betrag soll durch Spenden akquiriert werden. Die Trier-Gesellschaft fördert die Sanierung und Reinigung der Altäre mit 7500 Euro.

Seit dem Jahr 2014 wird die Welschnonnenkirche, die 1969 Eigentum der Marianischen Bürgersodalibtät (MBS) Trier wurde, denkmalgerecht saniert und restauriert. Mit großem Engagement und mit der großherzigen Unterstützung ihrer Mitstreiter hat die Marianische Bürgersodalität Trier es geschafft, das barocke Kleinod, das Augustiner Chorfrauen aus Lothringen, Luxemburg und den Trierer Landen in den Jahren 1714 bis 1717 errichtet haben, für die nächsten Jahrzehnte zu sichern und zu erhalten.

Im ersten Bauabschnitt wurden 2014/15 der barocke Dachreiter mit welscher Haube und die in der Flanderstraße hochragende Südfassade umfassend saniert. Im zweiten Bauabschnitt von 2015/2016 wurde die komplette Dachlandschaft in altdeutscher Eindeckung eingedeckt. Im dritten Bauabschnitt 2016/2018 erfolgten die Sanierung der Außenfassaden an der West- und Nordseite, die Restaurierung der Raumschale unter der Schwesternempore sowie die Erneuerung der veralteten elektrischen Anlage.