Corona : Landkreis Trier-Saarburg seit fünf Werktagen unter 50er Inzidenz: Weitere Lockerungen gelten ab Donnerstag

Foto: dpa/Christophe Gateau

Trier/Saarburg Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Trier-Saarburg liegt am Dienstag laut den Zahlen des Robert Koch-Institutes am fünften Werktag in Folge unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Daher können ab diesem Donnerstag laut der 21. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz weitere Lockerungen in Kraft treten.

Unter anderem ist die kontaktlose Sportausübung im Amateur- und Freizeitsport im Freien in Gruppen bis maximal zehn Menschen zuzüglich einer Trainingsleitung zulässig, wobei vollständig Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt werden. Der außerschulische Musik- und Kunstunterricht ist in Gruppen bis zu zehn Menschen sowie einer Lehrperson im Freien zulässig. Der Probenbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist ebenfalls in kleinen Gruppen bis zu zehn Menschen sowie einer Leitung im Freien zulässig. Dabei gilt während des gesamten Unterrichts- und Probenbetriebs das Abstandsgebot.