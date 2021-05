Kirche : Leiter des Felixianums wird im Herbst der neue Chef

Trier Im Trierer Priesterseminar folgt Oliver Laufer-Schmitt als Regens auf Weihbischof Robert Brahm.

Oliver Laufer-Schmitt wird neuer Regens (Leiter) des Trierer Priesterseminars. Das hat Bischof Dr. Stephan Ackermann während der Priesterweihe in Trier bekannt gegeben. Der 49-Jährige übernimmt das Amt am 1. September von Weihbischof Robert Brahm, der seit Januar 2020 das Seminar kommissarisch leitete. Laufer-Schmitt ist dort seit 2013 stellvertretender Leiter und leitet seit 2016 zusätzlich das Orientierungs- und Sprachen­jahr Felixianum. Weihbischof Brahm bleibt Mitglied des Seminarkollegiums und wird weiterhin Kapläne begleiten.

Oliver Laufer-Schmitt habe viel Erfahrung als Ausbilder, sagte Ackermann. „Dadurch bringt er für den Prozess der Qualitätssicherung, der für die Priesterausbildung in ganz Deutschland ansteht, beste Voraussetzungen mit.“ Der Bischof dankte Robert Brahm für dessen Einsatz als kommissarischer Leiter. Durch seine frühere Tätigkeit in der Priesterausbildung und „mit einem von außen kommenden Blick“ habe er dazu beigetragen, Perspektiven für die Weiterentwicklung des Priesterseminars anzustoßen.

Der 1971 geborene Laufer-Schmitt hatte nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann ein Studium der Diplom-Pädagogik absolviert. Ab 2004 studierte er in Lantershofen (Landkreis Ahrweiler) Theologie. Zum Priester geweiht wurde er 2010. Danach war Laufer-Schmitt als Kaplan bis 2012, bis 2013 auch als Pfarrverwalter in der Pfarreiengemeinschaft Oberstein im Kreis Birkenfeld tätig. Seit 2020 ist er im Bistum Trier Vorsitzender des Euchariuswerks, einer Gebets- und Fördergemeinschaft für geistliche Berufe.

Robert Brahm, 1956 in Oberwesel geboren und 1984 zum Priester geweiht, war von 1991 bis 2000 in der Priesterausbildung tätig, als stellvertretender Leiter im Studienhaus St. Lambert in Lantershofen. Seit 2003 ist Brahm Weihbischof im Bistum Trier und für den Visitationsbezirk Saarland zuständig. Er ist unter anderem Mitglied der Kommission für geistliche Berufe und kirchliche Dienste sowie der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz.