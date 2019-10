Bildung : Wie Bilder auf Betrachter wirken

Trier In der Vortragsreihe „Eine Geschichte der Kunst in 10 Objekten“ widmet sich Kunsthistoriker Richard Hüttel am Dienstag, 15. Oktober, um 19 Uhr der besonderen Wirkkraft von Bildern. Anhand verschiedener Darstellungen von Heiligen aus der Sammlung des Stadtmuseums beleuchtet er die Funktion von Bildern.