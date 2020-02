Für Kinder : Workshop in den Winterferien in Konz

Konz Für Kinder ab dem Grundschulalter finden in den Winterferien Workshops in Konz statt. Start ist am Mittwoch, 19. Februar, 14 Uhr bis 15.30 Uhr, mit einer Recycling-Vogelfutterstation, inklusive Getränke und gesundem Snack.



