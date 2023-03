Gleisarbeiten in Trier Fahrplanänderungen im Bahnverkehr – Diese Strecken sind in der Region Trier betroffen

Die Bahn bittet die Reisenden mehr Reisezeit einzuplanen, die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse und die Aushänge vor Ort an den betreffenden Bahnhöfen zu beachten, da die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs (SEV) zum Teil nicht direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Eine Fahrradmitnahme ist in den Bussen des Ersatzverkehrs nicht möglich.