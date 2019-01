Gemeinsam mit dem Präsidenten der Hochschule Trier, Norbert Kuhn, hat die Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer (Die Grünen) eine Ringvorlesung zum Thema „Die nachhaltige Gesellschaft. Eine Utopie? (red)

“ initiiert. An fünf Terminen wird die Frage untersucht, wie der Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft gelingen kann. Die nächste Veranstaltung der Reihe beginnt am Donnerstag, 10. Januar, um 18 Uhr an der Hochschule Trier, Paulusplatz 4, Gebäude S, Aula, zweites Obergeschoss statt. Thema: „Nachhaltige Entwicklung in Hochschulen – Bottom up oder Top down oder die ,richtige’ Mischung?“ Referentin ist Silke Kleihauer (Hochschule Darmstadt)

Der nächste und letzte Termin der Reihe: Donnerstag, 24. Januar, „Mehr Nachhaltigkeit wagen – Impulse für eine stärkere unternehmerische Verantwortung als Wertbeitrag der Wirtschaft für eine nachhaltige Entwicklung“, Prof. Dr. Klaus Rick (Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier)