So etwas passt einfach nicht mehr in die Zeit

Eins vorneweg. An der vom VG-Rat Trier-Land in den Haushalt eingestellten Summe für die Verabschiedung gibt es formal nichts auszusetzen. Auch nicht an anderen Kostenübernahmen in den vergangenen Jahren. Gleichwohl passen solche Ausgaben für Repräsentationszwecke nicht mehr in die heutige Zeit. Weder in der VG Trier-Land noch anderswo. Altgediente Bürgermeister größerer VG und Landräte erhalten für ihre Tätigkeit mehr als 100 000 Euro pro Jahr. Somit dürfte für Häppchen, Sekt und O-Saft genügend Geld vorhanden sein. Das hat beispielsweise der frühere Konzer Bürgermeister demonstriert.

Wie die eilends selbst auferlegte Reduzierung der Kosten zeigt, haben die Trier-Land-Grünen den Finger offensichtlich in die richtige Wunde gelegt. Wenn die Grünen konsequent sind, greifen sie das Thema nun auch auf Landesebene auf. Die Verordnung über die Kostenübernahme für Hauptverwaltungsbeamte gehört nämlich ersatzlos gestrichen. Denn Kommunen sind keine Firmen, die mit ihrem Geld machen können, was sie wollen. Es geht bei den Kostenübernahmen ums Geld der Bürger, das offensichtlich allzu oft ohne größere Diskussion von den zuständigen Räten gewährt worden ist. Was übrigens im Fall Trier-Land deshalb besonders auffällt, da man dort ansonsten darauf erpicht zu sein scheint, nur das Allernötigste auszugeben. Und das betrifft nicht nur den Bereich Feuerwehr, wo bis aufs Messer um ein paar Hundert Euro für ein Boot gestritten worden ist.

Harald Jansen

