Tarifauseinandersetzung : Warnstreiks in Kitas für Mittwoch geplant

Foto: dpa/Jan Woitas

Mainz/Trier Ein bewusst gewählter Termin: Am Mittwoch, 8. März, plant die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi weitere Streiks in der aktuellen Tarifauseinandersetzung. Auch Einrichtungen in Rheinland-Pfalz sind betroffen. Worauf sich Eltern jetzt einstellen müssen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft für den Internationalen Frauentag am Mittwoch, 8. März, die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst bundesweit zu Warnstreiks auf. Auch Kitas in Rheinland-Pfalz und im benachbarten Saarland sollen betroffen sein. Welche genau, lässt die Gewerkschaft noch offen. Eltern müssen sich aber drauf einstellen, dass die Kinderbetreuung an diesem Tag nur eingeschränkt funktioniert.

Der 8. März ist von der Gewerkschaft nicht zufällig gewählt: Schließlich sind in der Sozialen Arbeit und im Erziehungswesen überwiegend Frauen beschäftigt sind. Die Gewerkschaft hat auch Beschäftigte in Hauswirtschaft, Küche und Therapie sowie Auszubildende in der Heilerziehungspflege dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.