Kolumne Pitter : Grenzenloser Bum-Bum

Mich an einen neuen Hausarzt und einen neuen Zahnarzt zu gewöhnen, hab ich einigermaßen hingekriegt, aber verabschieden von meinem Lieblings-Landtagsabgeordneten? Ausgerechnet dem, der einen festen Platz in meinem Herz hat, auch wenn ich ihn niemals gewählt habe?

Es geht natürlich um unseren alten Freund Bum-Bum-Billen, der kantige Populist von nebenan. Er hat keine (Kreis-)Grenzen gekannt, so sind auch wir Vulkaneifeler schon das ein oder andere Mal von ihm beglückt worden. Die Älteren erinnern sich noch an die geplante (und gescheiterte) Fusion der Sparkassen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel, wo der gute Michel ja nicht ganz unbeteiligt gewesen sein soll. Aber was er bei den Sparkassen nicht hingekriegt hat, ist ja bei den Volksbanken geglückt: Die Bitburger haben sich (mindestens) unseren halben Kreis gegriffen...