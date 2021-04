Bildung : Berufspraxis für Schülerinnen und Schüler virtuell und vor Ort

Daun (red) „Berufsorientierung 4.0“ unter diesem Motto stehen der Girls‘Day und der Boys‘Day in diesem Jahr. Die Aktionstage gegen Rollenklischees im Beruf finden bundesweit am Donnerstag, 22. April, statt.

Ob in der Pflege, in der Bildung, im Handwerk oder im Dienstleistungsbereich – mittlerweile sind in allen Berufen digitale Kompetenzen gefragt.

Der Praxistag ermöglicht es Mädchen und Jungen auch 2021 wieder, Ausbildungsberufe und Studienfächer kennenzulernen, in denen sie unterrepräsentiert sind und in denen auch künftig Fachkräfte gesucht werden: Mädchen gewinnen Einblicke in technische und handwerkliche Berufe im Bereich Industrie oder in der IT-Branche. Jungen erkunden an diesem Tag vielfältige Tätigkeiten vor allem in der Sozialen Arbeit, im Gesundheitswesen, in der Pflege und Bildung.