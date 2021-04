Kommunalpolitik : Etatberatung Gerolstein, zweiter Versuch

Gerolstein Weil die Ratssitzung im März coronabedingt abgesagt wurde, ist der Etat der Verbandsgemeinde noch nicht verabschiedet. Der nächste Anlauf ist am 22. April. Eine klare Ansage gibt es in Sachen Umlage.

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Gerolstein ist noch nicht verabschiedet, der Termin im März wurde verschoben. Nun gibt es einen neuen Anlauf am Donnerstag ,22. April. Verzögerungen oder sogar Ausfälle geplanter Investitionsvorhaben seien durch die Verlegung des Termins nicht zu befürchten, sagt Bürgermeister Hans Peter Böffgen. „Doch damit es nicht dazu kommt, müssen wir den Haushalt 2021 in diesem Monat verabschieden.“ Ein Umlaufverfahren, bei dem die Ratsmitglieder schriftlich abstimmen, werde es aber nicht geben.

„Der Verbandsgemeinderat wird voraussichtlich in der neuen Turnhalle der Grundschule an der Waldstraße tagen. Sie bietet sich aufgrund ihrer Größe an und wird in diesen Tagen fertiggestellt“, sagt Böffgen. Auch eine Videokonferenz käme in Betracht, sollte der Umzug in die Halle nicht möglich sein.