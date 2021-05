Pandemie : Eine Corona-Neuinfektion in der Vulkaneifel – Impfquote bei 40 Prozent

Daun Im Landkreis Vulkaneifel ist eine weitere Person positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Gesundheitsamt spricht von einem Einzelfall.

Stand heute, Samstag, 8. Mai, 11 Uhr sind aktuell 89 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an COVID-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 6 Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 59 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen.

Impfquote bei etwa 40 Prozent

Wie das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim mitteilt, wurden bis einschließlich Freitag, 7. Mai, insgesamt 18.716 impfwillige Personen gegen COVID-19 durch das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim geimpft. Dies entspricht 30,86 % der Bevölkerung des Landkreises Vulkaneifel. Davon haben bereits 8.556 (14,11 %) Personen die notwendige zweite Impfung erhalten, so dass bisher insgesamt 27.272 Impfdosen im Landkreis Vulkaneifel durch das Impfzentrum in Hillesheim verabreicht worden sind.