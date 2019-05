Schule : Dauner messen sich mit sieben anderen Teams

Bonn/Daun Mit der Idee einer Anbauplatte für den leichten Umstieg vom Rollstuhl auf Sitzgelegenheiten, genannt „slide easy“, geht das Team des Thomas Morus-Gymnasiums Daun in den Regionalentscheid des Wettbewerbs business@school, der Bildungsinitiative der Boston Consulting Group (BCG).

Dieser ist am 16. Mai in Bonn. Das Dauner Team misst sich mit sieben anderen Mannschaften. Digitale Geschäftsmodelle, Bilanzen und nachhaltige Wachstumsstrategien – diese Themen standen in den vergangenen Monaten bei rund 1500 Schülern von 15 bis 17 Jahren auf dem Stundenplan. Sie tauchten sie in die Welt der Wirtschaft ein und testeten ihre Unternehmerqualitäten. In Teams haben sie eigene Geschäftsideen entwickelt. Mit ihren Ergebnissen wollen die besten acht Teams die Jury beim Regionalentscheid in Bonn überzeugen. Das Siegerteam nimmt am Deutschlandfinale am 24. Juni teil.