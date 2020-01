Soziales : Die Flickstuff öffnet am Montag

Gillenfeld (red) Und es wird weiter repariert, was die Sachen halten: Das Gillenfelder Reparatur-Café, die „Jellweda Fleckstuff“ hat am Montag, 13. Januar, wieder im Pfarrheim Gillenfeld von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Ehrenamtliche Fachleute bieten Kleinreparaturen an Elektrogeräten, PC/Handy, Radios, CD-Player, Armbanduhren, Möbeln und Fahrrädern an.

Auch für Flick- und Näharbeiten ist jemand mit im Team. Wer also Unterstützung bei solchen Reparaturarbeiten von Kleingeräten oder bei Näharbeiten braucht, ist willkommen.