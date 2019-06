Fest : Traktoren nehmen Gillenfeld ein

Gillenfeld Das Fest hat Tradition und lockt stets viele Interessierte an: Vom 21. bis 23. Juni veranstalten die Schlepperfreunde Gillenfeld wieder ihr Schleppertreffen – inzwischen die 12. Auflage. Am Freitag gibt es zum Aufwärmen eine Karaoke-Party ab 20 Uhr.

Offizielle Festeröffnung ist am Samstag um 14 Uhr. Die beliebte Ausfahrt mit Lanz Bulldog, Eicher, Fendt & Co ist ab 16 Uhr. Dann geht es im großen knatternden Corso rund um und durch die Pulvermaargemeinde, wo wieder Hunderte Schaulustige am Straßenrand dem Treiben zuschauen werden. An allen Tagen können die Besucher natürlich die historischen Schätzchen begutachten, von denen viele in stundenlanger Handarbeit auseinandergenommen, repariert, aufbereitet und auf Hochglanz poliert wurden. Und das Fachgespräch zwischen Gleichgesinnten wird dabei auch nicht zu kurz kommen.