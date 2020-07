Tourismus : „Die geheimnisvollen 13“: Start der Sonntagsreihe

Daun (red) Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel startet am Sonntag, 5. Juli, in die sechste Saison der Reihe „Die geheimnisvollen 13: zwölf Maare und ein Kratersee“.

Auch in diesem Jahr erwarten die Besucher wieder aufregende Erlebnisse und Geschichten sowie interessante Fakten auf den verschiedensten Touren. Vom 5. Juli bis 25. Oktober findet jeden Sonntag an einem anderen Maar in der Vulkaneifel eine Führung statt. Begleitet werden diese durch erfahrene und gut ausgebildete Gästeführer des Natur- und Geopark Vulkaneifel. Egal ob Gast oder Einheimischer, groß oder klein, auf diesen jeweils etwa 90 bis 120 Minuten langen Touren kann jeder etwas Neues lernen oder auch einfach nur die Schönheit der Vulkaneifel in sich aufnehmen.