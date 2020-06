Verwaltung : Trierer Behörde übernimmt Anwärterinnen

Trier Sieben Anwärterinnen und Anwärter haben bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und wurden übernommen. Zwei weitere ausgebildete Anwärterinnen und Anwärter stellte die ADD zusätzlich ein.

Ann-Katrin Fell, Katrin Heep, Jutta Johanns, Katrin Schartel, Fabienne Willems und Daniel Kirch-Desoye haben erfolgreich ihr duales Studium zum Bachelor of Arts in der Fachrichtung Verwaltung im dritten Einstiegsamt abgeschlossen. Die ADD setzt sie nun als Regierungsinspektorinnen und Regierungsinspektor in verschiedenen Abteilungen und Referaten in Trier und Koblenz ein. Regierungssekretär wird Florian Maxim Specht. Er hat die zweijährige Ausbildung zum zweiten Einstiegsamt bei der ADD absolviert.