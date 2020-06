Die Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte brechen Automate in Kenn auf

Foto: TV/Klaus Kimmling

Kenn Unbekannte haben laut Polizei im Gewerbegebiet Kenn/Real-Markt mehrere Automaten aufgebrochen. Die Taten seien in der Zeit vom 10. bis zum 29. Juni begangen worden. Aufgebrochen worden seien ein Zigarettenautomat und in drei Fällen ein Staubsaugerautomat der an den Real-Markt angrenzenden Waschstraße.

Es sei ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro entstanden.