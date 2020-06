Blaulicht : Bürocontainer aufgebrochen

Foto: Fritz-Peter Linden

Daun Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Daun. Unbekannte haben dabei am Sonntag, 7. Juni, zwischen 19.45 und 21.30 Uhr einen Bürocontainer auf der Baustelle eines Supermarkts in der Bitburger Straße aufgebrochen.

Teile der Rollladen wurden dabei aus der Führung gerissen. Die Einbrecher gelangten schließlich durch einen Defekt an einem Fenster an den Öffnungsgriff und konnten sich so Zutritt in den Container verschaffen. Es wurden verschiedene Gegenstände entwendet. Es war bereits das wiederholte Mal innerhalb weniger Tage, dass der Container zum Tatort wurde.