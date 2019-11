Mahnwache in Daun : Kampf für Geburtshilfe geht weiter

Mit einer symbolischen Mahnwache Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun hat die IG Geburtshilfe Vulkaneifel an die Schließung der Abteilung Ende 2018 erinnert. Foto: Stephan Sartoris. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Die Interessengemeinschaft (IG) Geburtshilfe Vulkaneifel hat mit einer symbolischen Mahnwache um 16 Uhr am Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun an die Schließung der Geburtshilfe Ende des vergangenen Jahres erinnert.