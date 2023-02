Bauvorhaben : Elektrifizierung der Eifelstrecke und Hochbrücken-Neubau in Gerolstein - geht das zusammen?

Extra

Die Elektrifizierung, dieses laut Bruno von Landenberg, stellvertretender Leiter des LBM in Gerolstein. „wirklich sehr, sehr große Projekt“, das die Bahn selbst mit 400 Millionen Euro beziffert, betrifft den LBM Gerolstein nicht nur in der Gerolstein beim Neubau der Hochbrücke. Schließlich ist der LBM für die Straßen in den beiden Eifelkreises zuständig ist – also von der Grenze zum Landkreis Trier-Saarburg bei Kordel bis an die nordrhein-westfälische Landesgrenze bei Dahlem. Er konkretisiert: „In unserem Zuständigkeitsbereich sind von der Elektrifizierung zwölf Brücken und x Straßenkreuzungen betroffen.“ Um diese Punkte für die Elektrifizierung fitzumachen, also etwa Oberleitungen, neuen Schranken, Schutzgeländer etc. zu bauen, müssten oftmals Straßen für einen gewissen Zeitraum gesperrt werden. Mindestens drei der zwölf Brücken – wie die in Hüttingen – müssen laut von Landenberg „angehoben“ werden. Also: Abriss, Erhöhung der Widerlager, Neubau. Bei den anderen Brücken könnte die Gleise „abgesenkt“ werden, wodurch diese Brücken weiterhin befahrbar seien. (mh)