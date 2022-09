Peronalie : Personalwechsel an Gerolsteins Stadtspitze

Gerolstein Der Erste Beigeordnete Gotthard Lenzen gibt das Amt ab und will sich künftig auf die Stadtratsarbeit konzentrieren. CDU nominiert Karl-Heinz Kunze als Nachfolger.

Überraschende Personalentscheidung in Gerolsteins Stadtpolitik: Gotthard Lenzen (CDU) gibt das Amt des ersten Beigeordneten mit sofortiger Wirkung ab. Er hat Stadtbürgermeister Uwe Schneider (SPD) ein entsprechendes Schreiben zukommen lassen. Darin begründet er seinen Schritt mit starker beruflicher Beanspruchung. Lenzen ist bei einer großen Baufirma in Luxemburg technischer Leiter – und seit diesem Frühjahr eigentlich schon im Vorruhestand. „Wir haben aber kurzfristig drei große Projekte bekommen, um die ich mich nun noch kümmern werde bis zum Frühjahr 2023. Das bekomme ich zeitlich nicht mit dem Amt des ersten Beigeordneten unter einen Hut“, sagt der 59-Jährige im TV-Gespräch. Darin nennt er aber noch einen anderen Beweggrund für seine Entscheidung: „Wie Sie wissen, haue ich auch schon mal auf den Tisch, wenn ein Thema meines Erachtens wichtig ist, es aber nicht so richtig vorangeht. Das kann ich aber als erster Beigeordneter, der Stellvertreter des Stadtbürgermeisters ist, nicht.“ Vor allem die Bereiche Wohnen („Wir haben nicht eine freie Baustelle mehr in der Stadt, wie sollen wir dann weitere Fachkräfte gewinnen?“) und Wirtschaft sowie die gesamte Umweltthematik müsse stärker in den Vordergrund gerückt werden. Lenzen: „Wir reden oft nur über die Innenstadt, genau genommen über eine einzige Straße. Dabei ist Gerolstein viel mehr. Außerdem: Wenn ich dann mitbekomme, dass wir uns im Bauausschuss stundenlang darüber unterhalten ob Schilder jetzt fünf Zentimeter größer oder kleiner sein sollen, platzt mir der Kragen.“