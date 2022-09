Zeugen gesucht : Einbrecher in Dreis-Brück flüchten vom Tatort

Dreis-Brück Bewohner eines Hauses in Dreis-Brück haben in der Nacht zum Montag verdächtige Geräusche gehört und das Licht angeschaltet – damit verhinderten sie vermutlich einen Einbruch

Wie die Polizei mitgeteilt hat, versuchten unbekannte Täter in der Nacht auf Montag, 4. September, in ein Wohnhaus in Dreis-Brück einzubrechen, ließen aber von dem Vorhaben ab. „Bewohner eines Hauses in der Heyrother Straße in Dreis-Brück vernahmen in der Nacht zunächst gegen 3 Uhr und dann um circa 5 Uhr entsprechende Geräusche und schalteten das Licht an“, berichtet die Polizei.