Sommerfestival : Musik-Sommer Gerolstein

Gerolstein Das „Sommertreff im Flecken“ findet in den kommenden Wochen immer dienstags statt. Ab 18 Uhr gibt es am Rondell Live-Musik bei freiem Eintritt. Die Besucher können dabei auch entspannt durch die Stadt bummeln und eine gemütliche Festatmosphäre genießen.

Am Dienstag, 2. Juli, beginnt The Entertainer – Ralf Born um 18 Uhr am Rondellplatz. Bei Schenten sorgt Schmitz Backes für Live-Musik.

Eine Woche später, am 9. Juli, spielt erst um 18 Uhr Ed Stevens am Rondellplatz, eine halbe Stunde danach beginnt das Konzert von Handjemach beim Café Hanebrink. Um 20 Uhr fangen bei Schenten Music One / Michael Wirtz an.

Das Finale des Sommertreffs ist am 16. Juli. Um 18 Uhr spielt die Slaughterhouse Jazzband am Rondellplatz. Den Abschluss macht The Entertainer – Ralf Born um 20 Uhr bei Schenten.

Am Abschlusstag gibt es auch Infostände, unter anderem vom Sozialverband VdK Gerolstein.