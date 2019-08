Jugend : Jugendliche pilgern nach Taizé

Gemeinschaft unter den Nationen wird in Taizé groß geschrieben! Jugendliche pilgern nach Taizé! Über 100 Jugendliche und Betreuer aus dem Bistum Trier haben in der letzten Sommerferienwoche an den Jugendtreffen in Taizé teilgenommen. So machten sich auch Jugendgruppen aus den Pfarreiengemeinschaften Gillenfeld, Niederehe und Adenauer Land mit GemeindereferentInnen Stefan Becker, Philipp Hein und Anita Nohner in dieser Woche auf den Weg. Katja Popanda (14) aus Steiningen erzählt: „Ich war beeindruckt, dass unter den 3500 teilnehmenden Jugendlichen aus so vielen Nationen eine so tolle Gemeinschaft entsteht. Mein Highlight war die Kreuzverehrung im Abendgebet am Freitag, in dem jeder eingeladen war, dass was er auf dem Herzen hatte, an Jesus am Kreuz abzugeben und zu beten. Fynn Böttcher (19) aus Utzerath hat besonders gut seine internationale Kleingruppe gefallen: „Wir hatten einen intensiven Ausstausch über religiöse und weltliche Themen und ich war überrascht, wieviel Spaß das gemeinsame Arbeiten mit der Gruppe machen kann - sogar die Toiletten zu putzen.“ Vincent Gutscher (17) aus Herschbach schwärmt: „Für mich war die Woche in Taizé eine tolle Erfahrung weil überall eine wunderbare Harmonie herrschte - nicht nur mit den anderen, bereits bekannten Mitreisenden, sondern auch mit neuen Bekanntschaften, sowohl international als auch national. Über ganz Taizé lag ein ganz besonderer Geist, der so stets präsent war.“ Woche für Woche sind Jugendliche aus der ganzen Welt eingeladen, eine Woche mit der brüderlichen Gemeinschaft zu verbringen, mit ihnen zu beten, einfach zu leben, eine tolle Gemeinschaft zu erleben und sich über Gott und ihren Glauben auszutauschen. Stefan Becker. Foto: tv/Picasa