Bildung : Kreisbibliothek ist weiter im Dienst

Daun Wie schon zu Beginn der Corona-Pandemie bietet die Kreisbibliothek in Daun, während der Zeit, in der ihr Publikumsverkehr geschlossen ist, Medien nach Terminabsprache an der Tür abzuholen oder zurückzugeben.

