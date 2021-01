Besitzer gesucht : Fünf Stubentiger suchen Besitzer

Daun Die Verbandsgemeinde (VG) Daun sucht die Besitzer von fünf Fundkatzen. In den vergangenen Wochen wurden die Tiere in Daun-Rengen an verschiedenen Stellen gefunden. Die Tiere waren am jeweiligen Fundtag teils sehr stark abgemagert.

Es handelt sich um drei weibliche, getigerte Katzen, einen schwarzen sowie einen langhaarigen braunen Kater.