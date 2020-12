Leserbrief : Unverantwortliche Entscheidung

Windkraft

Die vier letztgenannten Windkraftanlagen liegen in einem Waldgebiet, welches an den Center Parcs Eifel in Gunderath grenzt, der mit über 450 000 jährlichen Übernachtungen der größte Ferienpark in Rheinland-Pfalz ist. In diesem Wald hat die Touristik GmbH Oberes Elztal hohe Investitionen getätigt, welche von Familien aus nah und fern gleichermaßen angenommen werden. Weiterhin dient der Wald als Wandergebiet für Ruhe und Natur liebende Menschen. Aufgewachsen in Uersfeld habe auch ich diesen Wald unzählige Male für ausgiebige Spaziergänge genutzt und nutze ihn noch heute. Zugepflastert mit Windkraftanlagen verliert der Wald seinen Erholungswert.