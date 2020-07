Wirtschaft : Neue Geschäftsführung beim Pumpenhersteller

Mürlenbach Seit langem geplante und kontinuierlich vorbereiteter Wechsel an die Spitze der Firma Feluwa ist vollzogen worden.

(red) Bei einem Eifeler Traditionsunternehmen, dem Pumpenhersteller Feluwa mit Sitz in Mürlenbach, gibt es einen Führungswechsel. Nach acht Jahren als Geschäftsführer hat sich Rudolf Gänsl in den Ruhestand verabschiedet.

Damit werde der seit langem geplante und kontinuierlich vorbereitete Wechsel der bisherigen zweiten Führungsebene an der Spitze des Unternehmens vollzogen. Dank ihrer langjährigen Tätigkeit bei Feluwa und ihrer großen Erfahrung seien die neuen Geschäftsführer vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma, denn die Verantwortung für die einzelnen Geschäftsbereiche sei in den vergangenen Jahren bereits schrittweise in ihre Hände übertragen worden. Gemeinsam mit dem Management-Team und den über 140 Mitarbeitern habe die Geschäftsführung das erklärte Ziel, weiterhin nachhaltig auf den internationalen Märkten zu wachsen.