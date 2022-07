Veranstaltungen : So sieht im Juli das Mega-Event-Programm am Nürburgring aus

So sieht im Juli das Mega-Event-Programm am Nürburgring aus

Nürburg Rallycross, Race-Trucks, Radfahrer: Mit Vollgas startet der Nürburgring in die zweite Jahreshälfte.

Am Nürburgring erwartet die Zuschauer im Juli die große Bandbreite des Motorsports – mit imposanten Race Trucks, schnellen Rallycross-Fahrzeugen oder dem riesigen Starterfeld der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Und bei Rad am Ring braucht es Muskelkraft und Ausdauer anstatt Pferdestärken.

ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring

Beim ADAC Truck-Grand-Prix (15. bis 17. Juli) ist Motorsport im XXL-Format angesagt. Der Internationale Grand-Prix kommt mit einem bunten Erlebnis-Wochenende an den Nürburgring. Die Race Trucks bringen mit bis zu 1.050 PS die Tribünen zum Beben. Eine Premiere feiert im Rahmenprogramm die neue Serie für LMP3 und Sport-Prototypen in Deutschland, der Prototype Cup Germany.

Musikalische Highlights erwarten die Besucher am Freitag- und Samstagabend in der Müllenbachschleife, wo nach langer Zeit auch wieder die Country-Band Truck Stop mit dabei sein wird – und natürlich Dauerbrenner Tom Astor, der seit 1986 bei jedem County-Festival am Ring war. Am Freitag findet im ring°boulevard die öffentlich zugängliche Truck-Grand-Prix Job-Expo statt. Hier werden Menschen, die Berufskraftfahrer werden möchten, mit Unternehmen der Branche zusammengebracht.