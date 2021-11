Ehrenamt : Mitglieder der Feuerwehr Üdersdorf als Teilnehmende im Ausbildungslager

Üdersdorf (red) Die Feuerwehr Üdersdorf hat eine neue Kameradin und vier neue Kameraden für den aktiven Dienst dazugewonnen.

Zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr wechselten in die Einsatz­abteilung und drei kamen zusätzlich zum aktiven Dienst. Alle fünf haben in den vergangenen Wochen am Grundausbildungslehrgang der Verbandsgemeinde (VG) Daun teilgenommen. Er vermittelte ihnen die notwendigen Grundlagen für den Feuerwehrdienst in Theorie und Praxis. Nach einer abschließenden theoretischen Prüfung und einem Praxiswochenende verpflichtete Bürgermeister Thomas Scheppe sie während des 40. Ausbildungslagers der VG Daun am Stausee in Üdersdorf für den Feuerwehrdienst.