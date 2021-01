Advent : Besondere Weihnachtsaktion der Kinder in Bongard

Kunstwerke der Kinder wurden zusammen mit einem kleinen Brief und einer Weihnachtsgeschichte an die Haushalte in Bongard verteilt. Foto: Erwin Borsch

Bongard (red) Durch die besonderen Umstände in der Corona-Krise ist das traditionelle Krippenspiel in der Bongarder Kirche ausgefallen. Die Kinder, die dort auftreten sollten, haben trotzdem eine kleine Aufmerksamkeit für die Einwohner von Bongard gestaltet.

Mit viel Kreativität bastelten, malten und klebten sie. Die Kunstwerke wurden zusammen mit einem kleinen Brief und einer Weihnachtsgeschichte als „Krippenspiel to go, für alle at home“ zu Weihnachten an die Haushalte in Bongard verteilt. Foto: Erwin Borsch