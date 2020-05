Menschen, Macher Märkte : Viel erreicht, viel geehrt

Bitburg Der Aufstieg der Bitburger Brauerei ist eng mit einem Namen verbunden: Michael Dietzsch. Heute feiert der ehemalige Geschäftsführer, der maßgeblich die Marke geprägt hat, seinen 80. Geburtstag.

Als Michael Dietzsch vor 50 Jahren in die Eifel kam, war er beruflich eher Großstädte gewohnt. In Köln geboren, studierte er in der Domstadt am Rhein und in Paris. Nicht von ungefähr spiegeln sich diese Stationen in seiner Doktorarbeit, in der er die Rolle der Geldpolitik in der deutschen, sozialen Marktwirtschaft im Vergleich zur französischen Planification untersuchte. Erste Marketing- und Vertriebserfahrung sammelte Dietzsch beim Konsumgüterhersteller Henkel in Düsseldorf. Auch dort schickte man den jungen Mann in die Weltstadt an der Seine. Doch nach seiner Hochzeit zog es den Rheinländer in den Familienbetrieb, und er wurde für die Brauerei und die Eifel eine prägende Unternehmerpersönlichkeit.