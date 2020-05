Finanzwesen : Volksbank schließt zwei Filialen in der Region

Wittlich/Niersbach/Niederöfflingen Die Standorte in Niersbach und Niederöfflingen werden zum Herbst aufgegeben.

(red) Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank Wittlich schließt zwei ihrer Filialen. Das gab das Geldinstitut am Freitagnachmittag bekannt. Die Anforderungen an eine Bankfiliale seien einem stetigen Wandel unterworfen. Sich verändernde Technik, neue Services, aber in erster Linie andere Nutzungsgewohnheiten der Kunden erforderten laufend Anpassungen bei Ausstattung und Organisation, so die Bank in einer Mitteilung. Aber auch die Struktur der Filialen in der Fläche müsse natürlich vor dem Hintergrund laufend überprüft und bei Bedarf angepasst werden.