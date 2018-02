später lesen Kultur Aschermittwoch mit Künstlern Teilen

Ein ökumenischer Gottesdienst mit Austeilung des Aschenkreuzes ist am Aschermittwoch, 14. Februar, um 19 Uhr in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul. Dieser Gottesdienst wird musikalisch von Dr. Anne Kaftan (Klarinette und Saxofon) und Georges Urwald (Orgel) mitgestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum Verweilen und Austausch in der Kirche eingeladen.Einen besonderen Gottesdienst zur Begegnung zwischen Kunst und Kirche am Aschermittwoch zu gestalten, geht auf den französischen Dichter Paul Claudel zurück. Diese Tradition wird an vielen Orten gepflegt. Nachdem der erste „Aschermittwoch mit Künstlern“ im letzten Jahr guten Anklang gefunden hat, wagen die Organisatoren eine solche Veranstaltung auch dieses Jahr zur Eröffnung der österlichen Bußzeit.