später lesen Kommunalpolitik Photovoltaik und Bus Themen im Rat Teilen

Twittern

Teilen



() In der Mehrzweckhalle in Niersbach trifft sich am Dienstag, 28. August, der Rat der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Ab 18 Uhr geht es dabei unter anderem um folgende Themen: Aufstellung örtlicher Hochwasser- beziehungsweise Starkregenvorsorgekonzepte, Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Gründung der kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Region Mosel-Saar GmbH, die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Dodenburg, Arenrath und Landscheid, die Sanierung und Erweiterung des Rathauses Wittlich-Land, Informationen zur Neugestaltung der Wochenzeitung „Das Rathaus“ sowie um Mitteilungen und Verschiedenes.